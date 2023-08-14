長榮航空與可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等7家旅行社合作推出「極緻香港3天2夜自由行」，未稅每人1萬1888元起，活動日期自8月14日起至12月31日止，報名網址：https://bit.ly/3OM3B4m。

長榮航空表示，目前長榮航空台北-香港航線每周35班航班，班次密集，飛行時間不到90分鐘，適合台灣民眾來一趟說走就走的旅行。長榮大旅行家「極緻香港3天2夜自由行」住宿包括香港半島酒店、香港文華東方酒店、香港嘉里酒店、千禧新世界香港酒店、香港海景嘉福洲際酒店、九龍海逸君綽酒店、香港尖沙咀凱悅酒店等，另加贈千元好禮，旅客可選擇酒店早餐、七人座轎車接機服務、尖沙咀夜遊、養生按摩體驗、景點門票套票，或是前往亞洲50大最佳酒吧品嘗迎賓雞尾酒等。

此外，香港旅遊發展局也提供價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券，旅客可在酒吧、餐廳享用飲品，或於指定商店及景點兌換獎品。