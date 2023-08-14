副總統賴清德過境紐約，聲稱「台灣安全世界就安全」，前民進黨立委林濁水今天引用台積電董事長劉德音反對「矽盾」的說法，認為中國不會因為半導體而入侵或不入侵台灣，而是取決於美中要如何維持雙方都想維持的現狀。呼籲台灣再怎樣不妄自菲薄，「台積電領導人的看法不妨參考一下」。

林濁水指出，賴清德的說法，這樣突出台灣的重要性，考慮到未來台灣領導人的身份，無可厚非。但是，這似乎是台灣朝野角逐總統的人的共識，如果沒有這共識做基礎，郭柯的立志就站不住腳了。

但他認為，藍綠仍有一個差別：綠強調矽盾，藍則否。到底如何，有一個參考角度：台積電劉德音反對「矽盾」的說法，他表示，「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣。這完全取決於美中：他們要如何維持雙方都想維持的現狀？」換句話說，中美的和平才保證台積電的安全，而不是台積電成為全球和平的護盾。

林濁水表示，若從美國以產業鏈重構、壓制中國AI、量子計算、半導體發展是以覇權維持以規則為基礎的國際秩序，或者是霸權生死的角度看，台灣固然極為重要，但是台海是全球大佈局的局部而已。無論如何，局部的安全或和平難和全世界安全畫上全等號。

他認為，台灣不安全全球遭殃，固然毫無疑問，但是「台海戰爭沒爆發，烏克蘭不是仗打得全球叫苦連天？」呼籲台灣再怎樣不妄自菲薄，鎮國神山台積電領導人的看法恐怕也不妨參考一下。