鴻海預估2023年第三季營收將季增逾15％、但年減3～15％。四大產品線中，以元件其他產品季增逾15％、年增3～15％最強，消費智慧產品可望季增逾15％、但年減3～15％。雲端網路及電腦終端產品則表現較弱，預期將季減3～15％、年減逾15％。

鑒於下半年市場變數仍多、恢復力道有待觀察，鴻海將全年營收展望自約略持平調整為衰退3～15％。其中，元件及其他產品成長3～15％、消費智慧產品衰退3～15％預期不變，雲端網路及電腦終端產品由原預期約略持平及成長3～15％，同步下修為衰退3～15％。

鴻海董事長劉揚偉表示，第二季營收及四大產品表現與先前法說預期大致相當，獲利率表現優於預期。展望後市，由於前2年疫情帶動的需求高峰已過，目前逐步恢復正常需求，雖已進入下半年傳統旺季，營運將逐漸加溫，但市場恢復力道仍待觀察。

因此，劉揚偉表示，鴻海預期第三季營收將呈現「季增、年減」表現。四大產品展望方面，劉揚偉表示，鴻海已為客戶下半年新產品做準備，預期第三季消費智慧產品營收將強勁季增，但因基期較高而略為年減。

劉揚偉指出，鴻海看到雲端服務供應商（CSP）及AI伺服器需求持續增加，第三季CSP營收維持季增雙位數、AI伺服器相關產品也有強勁成長。然而，其他產品需求未見明顯回升，使第三季整體雲端網路產品營收將大致持平第二季，但較去年同期衰退。

電腦終端產品方面，劉揚偉表示，雖然今年爭取到更高市占率，但PC產業需求放緩情況預期延續至下半年，因此第三季營收將約略持平第二季、較去年同期衰退。元件與其他產品方面，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、聲學產品等出貨均將增加，預期營收將「雙升」。

全年展望方面，鴻海依據最新市況進行調整，將展望自先前的持平調整為略為衰退。劉揚偉表示，目前外在變數很多，因應全球貨幣緊縮、地緣政治緊張及通膨等不確定因素，鴻海持續觀察各種有利及不利變化。做出展望動態調整。

劉揚偉指出，消費智慧產品除了去年基期較高，高階產品在疫情期間受通膨影響相對有限，今年需求能否持續還需要密切觀察，因此維持相對審慎看法、預期今年營收將略為衰退。而雲端網路產品為此次下修的產品之一，預期今年營收將略為衰退。

劉揚偉指出，雖然AI應用需求持續升溫，帶動全球算力及相關基礎設施需求成長，鴻海對此業務前景仍相當看好。同時，CSP亦將持續成長，尤其是AI伺服器將持續強勁成長。然而，由於其他產品需求未見明顯回升，為下修雲端網路產品今年整體營收展望的原因。

電腦終端產品方面，劉揚偉指出，由於PC產品需求放緩情況預期延續至下半年，因此將全年展望下修至略為衰退。不過，受惠在部分關鍵零組件的布局持續擴大，元件與其他產品今年營收維持顯著成長預期。