台中太陽啦啦隊年度甄選開跑！新賽季太陽球團14日宣布邀請豆芽擔任總監，攜手打造嶄新樣貌的啦啦隊，將帶給球迷全新視覺饗宴，歡迎愛表演、愛籃球的活力新星一起加入應援的行列。

豆芽擁有豐富啦啦隊經歷，曾經擔任中信兄弟啦啦隊、富邦悍將啦啦隊隊長、桃園雲豹啦啦隊總監，現正執行2023FIBA世界盃熱身賽聯合啦啦隊總監，球團希望藉由她專業的領導能力，帶領團員成長，為團隊注入全新能量。球團為了招募吸引優質團員，更祭出聯盟啦啦隊最高薪資待遇，並透過一系列完整培訓計畫，讓團員能夠持續進步並互相學習。

豆芽表示：「很開心這次準備要帶一支名稱跟自己個性很像的啦啦隊，這次公司全方位信任我，充滿期待跟挑戰，也希望大家以後多多進場看我跟看球，當然還有啦啦隊！」

歡迎有興趣加入太陽啦啦隊的你，在9月9日（六）前至太陽社群連結填寫表單，入圍者將於9月11日（一）前以電話或簡訊通知，並於9月17日（日）進行最終決選。凡年滿18歲，具備舞蹈專長、可配合訓練及演出，熱愛籃球，無任何直播約、全經紀約者，皆可報名，選上需無條件配合直播時數、天數與所有訓練課程，更多詳細資訊請至太陽官方粉絲專頁查詢。