高雄港第7貨櫃中心空拍照。（長榮海運提供／崔正綱高雄傳真）

長榮海運、中央政府共同出資高雄港第7貨櫃中心為全台首座、最大的遠端遙控橋式機碼頭，中心具5座深達18公尺之深水碼頭，可同時靠泊4艘目前全世界最大2.4萬TEU貨櫃船，櫃場面積廣達149公頃，啟用後長榮海運公司貨櫃裝長期可成長達到650萬TEU。台灣港務公司表示，打造現代化自動櫃場，成為世界最先進貨櫃營運基地，提升「亞太地區樞紐港」地位。

高雄港第7貨櫃中心今日正式啟用，未來年裝卸量上看650萬TEU，帶給高雄港發展，提升國際競爭力。（崔正綱攝）

今日高雄港第7貨櫃中心啟用典禮，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、高雄市長陳其邁、長榮海運公司董事長張衍義、台灣港務公司董事長李賢義出席見證，並以「共榮港灣 領航登峰」為主題，盼高雄港第7貨櫃中心啟用後，能帶給高雄港發展。

高雄港第7貨櫃中心擁有19部最大型橋式貨櫃起重機、56部門式起重機。（崔正綱攝）

高雄港第7貨櫃中心可同時停靠4艘全球最大2.4萬TEU貨櫃輪。（崔正綱攝）

高雄港第7貨櫃中心以填海造陸方式打造，共分兩期興建，第一期已完工今日啟用，第二期預計2024年7月完工，總經費為328億元，其中政府投資203億元，長榮海運投資125億元，位處洲際二期，入港即可靠岸，屬全自動化之貨櫃碼頭，兼具進出口及貨櫃轉運樞紐地位。

李賢義表示，高雄港第7貨櫃中心擁有5座18米深水碼頭，可同時停靠4艘全球最大2.4萬TEU貨櫃輪，櫃場占地149公頃，採用全自動化無人門式機及導入自動化作業系統，為全國首座全自動化貨櫃裝卸。中期450萬TEU，遠期可達650萬TEU，長榮海運首次簽約20年，並有二次修先續約權，因此在地深耕60年。盼打造現代化全自動櫃場，成為世界最先進貨櫃營運基地，提升進出口及貨櫃轉運「亞太地區樞紐港」地位。

長榮海運董事長張衍義說，高雄港第7貨櫃中心是台灣航運史近年最重要的成果，感謝港務公司已及相關單位鼎力相助。長榮海運因應國際航運未來發展、趨勢，整併高雄港第4、第5貨櫃中心業務，往高雄港第7貨櫃中心作業。

張衍義表示，投入巨資購置各式新型無人化、自動化設備，並投入環保節能設備、綠能設施，高雄港第7貨櫃中心全面投入營運後，不會再有高雄港第4、5貨櫃中心相互拖運需求，減少大量碳排外，還能提升效率，自動化作業環境，更能降低油耗與汙染，提供更優質工業環境，降低環境污染，體現企業永續經營精神，增加高雄港國際競爭力。

鄭文燦表示，高雄港第7貨櫃中心啟用會先帶動450TEU成長，占高雄港將近一半運能，為高雄港翻轉一大關鍵，國7、洲際貨櫃港共2800億投資，讓高雄港國際競爭力提升；陳其邁指出，長榮海運是台灣的標誌，更是高雄港最重要夥伴，長榮以高雄為家，航向世界。作為地方政府，全力支持高雄港第7貨櫃中心運作，扮演長榮最真誠的夥伴。

王國材表示，高雄港第7貨櫃中心是高雄港轉型重要關鍵，以前高雄港是世界前三大港，目前為第18名，期待貨櫃中心啟用後未來能帶來650萬TEU，盼盡早回到前10名。