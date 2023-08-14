新冠肺炎疫情常態化，國內也逐漸恢復正常生活。疾管署今宣布，明日起，將取消染疫醫護人員的5天支持性給假。檢驗陽性的醫護人員，若仍在發燒，建議等待24小時、症狀緩解再回到工作崗位。另陪病的民眾，也取消出示當日快篩陰性證明的規定，若仍在自主健康管理、有症狀者，非陪病不可，才需出示隱形證明。

疾管署副署長曾淑慧表示，隨著新冠肺案門急診人次、重症數、藥物使用量、機構陽性率下降，專家會議決定逐漸恢復正常生活，取消染疫醫護人員的自主健康管理期間支持性給假的措施，過去醫護染疫，有5天的支持性給假，但明日起將與一般民眾相同。

根據「新型冠狀病毒篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，染疫的醫護人員需進行自主健康管理，建議停止工作至退燒至少24小時（未使用退燒藥），或等到相關症狀緩解，再返回工作崗位。恢復工作後，仍應確實遵循呼吸道衛生及咳嗽禮節，於照護病人時應全程戴口罩，並加強手部衛生。

若在免疫功能低下的單位，接觸移植、血液腫瘤患者的工作人員，疾管署建議自發病日、採檢陽性日的5日內，症狀緩解前暫時調整工作、暫停上班，或由單位主管評估後，調整工作內容。

與此同時，疾管署也取消「具有COVID-19相關症狀或尚於自主健康管理期間者，如有必要探病（視）時，應出具當日家用快篩陰性證明」的規定。具新冠症狀，或正在自主健康管理者，儘量避免至醫院探病，或到機構探視、陪伴、陪住。不過，若非去不可，則應出具當日家用快篩陰性證明。

疾管署提醒民眾，醫療及照護機構為高傳播風險的場所，進入醫療及照護機構應落實手部衛生、呼吸道衛生及咳嗽禮節，並配合醫療照護機構相關感染管制措施，降低疾病傳播風險。