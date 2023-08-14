日前杜蘇芮颱風侵襲南台灣，造成高雄市多地區發生路樹傾倒狀況，高市議員陳美雅接獲民眾檢舉，發現倒樹的根部竟有不織布材質的包覆物。（陳美雅提供／洪浩軒高雄傳真）

日前杜蘇芮颱風侵襲南台灣，造成高雄市多地區發生路樹傾倒狀況，高市議員陳美雅接獲民眾檢舉，發現倒樹的根部竟有不織布材質的包覆物，怒批高市府未善盡監督之責，放任廠商便宜行事，才會導致「尿布樹」倒塌，要求市府調閱紀錄檢核，並全面清查抓弊。對此，高市府工務局回應，已對廠商依契約規定開罰、求償，並懲處內部失職人員。

陳美雅近日前往樹倒現場勘查，發現鼓山區哨船街一帶樹倒一排，且倒樹的根部都還包有不織布材質的包覆物，形成影響樹根正常發育的「尿布樹」，也是造成此次路樹倒塌的主要原因。

陳美雅痛批，依據內政部營建署「公共工程施工綱要規範」，種植及移植一般規定灌木與喬木植入植穴前，應將容器、捆繩及包裹物解除，早在2017年工務局便已承諾修正契約規定，杜絕承包商便宜行事，但此次路樹倒塌，政府未善盡監督之責，放任廠商便宜行事。

陳美雅指出，哨船街植株今年上半年甫補植，但「尿布樹」弊端導致樹木風吹即倒，要求市府調閱紀錄，檢核施工廠商及市府是否依法完成驗收程序，且按規定市府應開罰且要求補植，另外，高雄市傾倒路樹近千株，絕非個案，要求市府全面清查抓弊。

工務局公園處回應，原有喬木不適應該處臨海環境而生長不良，公園處為辦理綠美化，今年自行由苗圃以美植袋培養楝樹換植於該處，在移植過程中未依契約規定辦理新植，本件純屬個案情形，工務局已對廠商依契約規定開罰，並做內部失職人員檢討懲處。

公園處指出，依樹木移植標準作業，每株喬木種植作業應確實進行樹穴挖掘、鬆土、換土、施用有機肥與土壤拌合，土球去除包覆物、回填土及澆灌等作業。經查明今年4月利用苗圃補植苦楝，廠商未完全將底部布清除，會依合約罰款，除罰款外每株再罰處該植栽所有費用之3倍價金。另針對當下栽植其餘苦楝樹木作全部檢查，並再對廠商予以求償。