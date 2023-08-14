韓國總統尹錫悅這次最新特赦的名單中，洋洋灑灑共有2,176位。其中，包括被指控涉及貪汙，韓國老牌赫赫有名錦湖石化的集團名譽董事長朴贊辜，還有韓國知名大藥廠CKD（鐘根堂製藥），其富二代董事長Rhee Jang-han涉嫌辱罵自家司機等。股價皆上漲演出慶祝行情，CKD漲0.23%，錦湖石化也漲1.39%。

現代汽車14日宣布，將於本周內選在韓國國內市場，率先推出全新Santa Fe休旅車款，今年銷售目標訂在2.8萬輛。第五代Santa Fe休旅有兩款，1600 CC的油電混合動力賣4000至4800萬韓元，約3到3.6萬美元。2500 CC汽油車款的售價為3500至4400萬韓元之間。現代股價跌0.89%，起亞更是大跌2%左右。

至於三星電子跌0.3%，SK海力士也跌0.35%。韓元兌換一美元在1330.9價位附近，韓元貶值6元。