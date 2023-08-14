Mallari-D'Auria表示，MSCI新興市場指數預期本益比為11倍，相較之下，標普500指數的預期市益比為19.2倍。現在是投資新興市場股票的最佳時機之一。

在談及現在哪些新興市場最具吸引力？Mallari-D'Auria表示，越南和菲律賓出現一些最佳的長期成長趨勢，其估值較低且處於周期性反彈。由於中國薪資上漲、在勞動密集型產業失去競爭力，這兩個人口與生產力持續成長的國家將搶佔市場。

Mallari-D'Auria認為記憶體產業最具吸引力，隨著供需狀況改善，記憶體價格將上漲，「我們預期明年記憶體價格將上漲，而我們最大的單一持股南韓SK海力士（SK Hynix）將受惠」。

他並點名中國電商巨頭阿里巴巴、印度政府為最大股東的該國最大銀行印度國家銀行（State Bank of India）以及全球最大晶圓代工廠台積電（TSMC）是他最偏好的三支股票。Mallari-D'Auria表示，台積電將受益於AI高階伺服器的投資越來越多，且傳統半導體的需求也可能迎來周期性反彈。