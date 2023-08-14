由台北市立文獻館主辦的特展「換衫Uānn Sann」即日起至10月15日，上午10時至下午5時在西本願寺廣場樹心會館展出，特展規畫7大展區，透過展出文物、新聞資料或影片，並搭配互動體驗，帶領民眾一覽日據時期到戰後1960年代社會轉型之際，在地民眾的穿著流變。

「換衫Uānn Sann」展出逾百件文物，包含官袍、新娘祥雲繡服、刺繡大襟衫、國民服，還有日據時期台灣總督兒玉源太郎「不敢毀傷 孝之始也」治理佐證、戰後香港師傅精緻作工旗袍等，以及「台灣洋裁第一人」瑞施素筠口訪影片、鼓勵廢除女子纏足的醫師黃玉階、天然足會及斷髮會等文獻史料。

特展也規畫多項互動體驗，文獻館說明，「換衣魔鏡」以特效展現不同時期的婚服、進入「煥杉寫真館」可換裝，並跟著台語口白指示拍一張「勿忘影中人」留念、親自踩踏縫紉機，可將舊衣改成小新衣，體驗刻苦年代手作風，還可以透過「穿衣鏡」換衫，挑戰各種復古style。

文獻館長詹素貞表示，服飾是政府治理手段，也能呈現民間的內心想法，可代表民眾觀念的轉變，像是斷髮、放足是兒玉源太郎的政策，象徵台灣人現代化觀念的開始；近千人參與蔣渭水喪禮穿著的白色套裝，呈現當代風格；太平洋戰爭後台灣出現國民服、燈籠褲等，都在特展中呈現，盼民眾了解台灣橫跨近百年的服飾演變。

文化局長蔡詩萍表示，民間常以修改服飾方式呈現特定目的，主流力量則盼透過改造或轉換服裝，傳遞某政權的訊息，相當有趣，期盼大家參觀特展，了解政府與民間如何透過服裝進行另類拉扯，也看見民間展現的無限創意，及如何用自己的方式定義日常生活的美感。