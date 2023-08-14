前新北市社會局長張錦麗，在8年社會局長任內，與新北市長侯友宜完成市長公托加倍的政策目標，協助解決少子化的問題。（新北市社會局提供）

新北市新任社會局長前衛福部參事李美珍今宣誓就職，副市長朱惕之擔任就職監誓，李美珍表示，會在現有基礎上，以讓市民「安全」、「安心」、「安定」等三安為努力目標，讓新北市實踐侯友宜市長「安居樂業」的願景，市民朋友幸福有感。

李美珍初步提出九大策略，包括「安全」--經濟安全、生活安全、社會安全；「安心」—安心托兒、安心自立、安心終老；「安定」—安定品質、安定平權、安定服務等，提供全人、全齡、全家關懷，結合善力量好日子愛心大平台人人IN，善用智慧科技，透過私公協力、跨領域、跨專業、跨縣市合作，攜手共好

朱惕之引用弘一大師「華枝春滿、天心月圓」，對前社會局長張錦麗在社福界的貢獻表示讚美，尤其是將任內所開創的20個社福方案，集結成「新北優社福」，正進行最後校對，相信新局長在現有基礎上，會開創出新的境界。

朱惕之說，張錦麗在朱立倫、侯友宜兩任8年多來，面對少子化和高齡化兩大浪潮，完成公共托育121家，收托數一都可抵五都，擴大結盟私托、居家保母，使新北家外可收托率超越OECD的標準，舒緩年輕父母養兒育女的壓力。在全市1032里設置銀髮俱樂部、照顧據點、公共托老中心等，讓長輩可以在地就養、健康樂活。其他還有身障朋友的服務據點、兒少小衛星、弱勢婦女的扶持等，可說是「從搖籃到搖椅」全方位的照顧服務。

對於新任局長李美珍，朱惕之表示，李美珍具東吳社工所碩士、警大犯防所博士，創立新北市社工師公會並擔任首屆理事長，也擔任過台北縣、新北市社會局副局長多年，對新北市社政業務極為嫻熟，高升到中央，在衛福部社救司長任內推動弱勢兒少發展帳戶，為兒少發展及教育存一桶金等重大社福政策，曾榮獲行政院一等服務獎章，具有全國社政專業高度，相信在既有基礎上，必能帶領新北社福進入新的境界。