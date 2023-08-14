夏威夷毛伊島野火釀成至少93人喪命，當局表示，至今只辨識出2名死者身分，主因在於遺體支離破碎，「一拾起就破碎」，四散在地上。夏威夷州長也描述這場「火颶風」溫度高達1000度，消防官員指出野火甚至熔化了金屬。

綜合英國廣播光司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，毛伊島野火重創觀光小鎮拉海納（Lahaina），釀成至少93人死亡，成為美國史上最慘重的野火事件，不過救難人員至今只完成搜索拉海納3％區域，令人擔憂死亡人數會急遽攀升。

BBC指出，過去曾是夏威夷王國首都的拉海納，如今已成為大型「火葬場」。

野火導致拉海納（Lahaina）付之一炬。（圖／路透社）

當局表示，至今93名罹難者中，只能辨識出2名死者的身分。毛伊郡（Maui County）警察局長白耶悌（John Pelletier）12日描述救援的恐怖景象，包括遺體在救難人員手中碎裂，屍塊散落地上，「我們拾起遺體時，他們就破碎了」。

夏威夷官方持續搜救失蹤者。

他告訴記者，前一天有200人在現場來來去去，「而你們當中一些人正踩在上面（指罹難者遺骸）」。白耶悌也描述，是在「將金屬熔化」的大火中找到罹難者遺體。

夏威夷當局表示，野火高達1000度，熔化金屬。（圖／美聯社）

他呼籲失蹤者的家屬盡快提供DNA樣本，以協助當局辨識死者身分。目前夏威夷官方尚未公布失蹤者人數，不過非官方統計數據顯示，失蹤者多達1302人。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）昨（13）日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時，將這場野火形容為溫度高達1000度、風速達每小時80英里的「火颶風」，指出在朵拉颶風（Hurricane Dora）的推波助瀾下，火颶風得以蔓延各建築。

他描述拉海納宛如「戰場」，「拉海納的一切都被燒毀了」，「當野火從一處跳至另一處時，同時間有3至4場野火在燃燒，它很快就隨著時速80英里的陣風蔓延開來，接著野火基本上就以每分鐘1英里、每小時60英里的速度延燒社區」。

拉海納（Lahaina）鎮汽車被野火燒毀。（圖／美聯社）

他說：「這就是全球暖化時代下火颶風的樣子。」

拉海納指出毛伊島西部地區約有2200棟建築受損或全毀，損失約達60億美元（約新台幣1915億元），災情主要集中在住宅區。