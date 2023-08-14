新北市立圖書館推出「閱讀素養新攻略」工作坊，邀請知名作家、記者、播客及專家學者等，引導學生提升閱讀理解能力，同時加入媒體識讀課程，讓大家在充斥真假訊息的資訊時代，能培養思辨能力，不盲目地照單全收。

新北市立圖書館館長王錦華表示，日新月異的網路媒體及社群平台，讓現在的孩子很容易受到錯誤的假訊息影響，要如何挑選對自己有用、正確的資訊，建立「媒體識讀」的思辨能力，不被外界影響，是大人小孩都刻不容緩的新學習。

為鼓勵學子善用暑假時間增進閱讀素養及學習力，板橋江子翠分館與江翠國中、中嘉數位公司、台灣媒體觀察教育基金會合作，從8月26日起至9月16日止，推出「閱讀素養新攻略」工作坊，結合圖書館、學校與大眾傳播媒體，透過媒體工作者與專家學者的分享，針對假資訊分辨、網軍帶風向等議題進行解析，加強分析與思辨力。

「閱讀素養新攻略」工作坊陸續在市圖總館、板橋江子翠分館及江翠國中辦理，另有主題書展與電影及繪本故事DIY等活動，活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊及報名方式可查詢請至新北市立圖書館網站。