女星大S與汪小菲前年離婚，兩人之間仍風波不斷，除了在網上隔空交火外，大S日前更宣布提告汪小菲及張蘭。此外，汪小菲的感情狀況也備受外界關注，此前才與張穎穎傳出熱戀消息，卻因張蘭明顯不喜歡她，最終仍以分手作結，誰料近日卻傳出汪小菲有了新歡的消息。

今(14)日，微博帳號「頂流顏究社」曬出一張汪小菲與新歡的同框合照，並在相關貼文中寫下：「汪小菲疑似和劉亦桐是真的在一起了，從劉亦桐的文案看，她和汪小菲疑似真的在一起了。」曝光女方的身分。此外，還一併附上女方所寫下的文案，其內容指出：「昨晚小菲和蘭姐下飛機，小菲把蘭姐送回家，自己快12點才到家，我也是一直等到小菲到家才安心睡覺。」等字句。

另外，在該篇貼文中，劉亦桐看似與張蘭的關係不錯，寫下：「得知今天蘭姐一定會在直播間出現，也是一大早爬起來等候，又一次被蘭姐感動得唏哩嘩啦。」且還有帶著花束，前往汪小菲家中的照片曝光。相關內容流出後，引發網友討論，不少人紛紛揣測張蘭早就知道汪小菲有新歡，且兩人關係密切，有過多次的互動。

事實上，相關畫面有部分是劉亦桐的抖音內容截圖，且在其帳號中，也有不少網友紛紛詢問汪小菲與她的關係。對此，在劉亦桐的最新影片中，她回覆：「蘭姐、小菲、我們都沒有回應，那就不要繼續追問了。」並直言：「我只做我自己，真實善良的我。」據了解，劉亦桐在抖音上擁有原創音樂人、歌手等標籤，其影片則以生活vlog為主，且她還是富家千金，其日前曝光家中裝潢，傢具看似要價不斐。讓不少網友們認為汪小菲此次的選擇是「門當戶對」看好此段感情的發展。