小巨蛋冰宮場溜冰時，將個人財務放置在看臺上，遭1名外籍移工竊取財物。（圖／警方提供）

警詢後，全案以涉竊盜罪嫌函送臺灣士林地方檢察署偵辦，並依違反入出國及移民法之規定，將其帶往移民署臺北市專勤隊收容、安置。（圖／警方提供）

台北小巨蛋溜冰場連續遭竊 警逮非法移工雇主也慘了

台北市松山區小巨蛋溜冰場日前發生連續竊盜案，轄區派出所接獲報案，經調閱相關監視器，鎖定1名外籍移工涉案，經循線將她查緝到案後發現，41歲印尼籍女移工逾期居留，除將他依竊盜罪送辦外，另雇主違法僱用部分，警方依違反就業服務法規定，函請勞工局依法裁處。

警方表示，松山分局中崙派出所於今2023年7月至8月間，連續接獲5位民眾報案，稱於小巨蛋冰宮場溜冰時，將個人財務放置在看臺上，返家時卻發現皮夾內現金明顯短少，案經警方擴大調閱周邊監視器，掌握犯嫌特徵，循線追緝到案。

據了解，該名印尼籍女子於2014年7月間持工作簽證來台，惟於2017年10月間逃逸，復於2022年至現任雇主家工作，落網時辯稱係為清償母親債務，利用週末陪同雇主帶小朋友至小巨蛋上課之際，竊取他人財物；另坦承，前曾利用雇主一家出遊時，竊取家中2萬元現金。警詢後，全案以涉竊盜罪嫌函送臺灣士林地方檢察署偵辦，並依違反入出國及移民法之規定，將其帶往移民署臺北市專勤隊收容、安置。

松山分局呼籲，民眾至各類場所從事相關運動時，應妥適保管個人財物，切勿隨意放置於場邊，易使有心人士有機可趁，造成財產損失；另民眾切勿以身試法，貪一時之便而聘用非法移工工作，應循合法管道申請。