名店皇冠冰城參加本次大港閱冰。（高市觀光局提供）

台式復古元素的挫冰深受年經族群喜歡。（高市觀光局提供）

厭世甜點店金舌頭評測高雄冰品。（高市觀光局提供）

「大港閱冰」冰品市集嘉年華，33家冰品店家一次看。（高市觀光局提供）

上月高雄知名「欣豐冰店」因冰品配料含有沙門氏桿菌，累計44人就醫，引發食安危機。「冰風暴」風波過後，高市府觀光局舉辦「大港閱冰」8月19、20日將於哈瑪星登場，封街辦冰品市集嘉年華，集結傳統圓仔冰、八寶冰、水果冰、日系風的雪花冰、刨冰等各式特色冰品，民眾現場投票還可獲冰品禮冰券。

觀光局首波夏日美食活動將在8月19日、20日每日下午3時到晚上8時，在哈瑪星鼓山輪渡站前濱海一路封街舉辦「大港閱冰」冰品市集嘉年華，33家冰品店家，加上各式美食餐車合計45家，現場還有精彩親子表演。

觀光局長高閔琳表示，鼓山輪渡站前和旗津老街冰品店家林立，對高雄人來說哈瑪星和旗津就是帶著外地朋友來高雄吃冰最具代表性的地方，歡迎大家來呷冰、消消暑，一次享受到不同冰品的清涼滋味。

觀光局表示，以甜點製作及金舌頭評測聞名的Youtuber「厭世甜點店」，也在大港閱冰舉辦前評測，為網友挑選數家不同特色的冰店。這次報名的店家有「禾苑蔗片冰」、「葉月堂雪花冰」、「迷路。麋鹿 糖藝鋪」、「空氣分子」、「圓知圓味手作甜品冰品」等33家冰店參與。

觀光局指出，這次市集將進行冰品店家評選，邀請專業評審選出最佳創意冰品獎、最佳風味冰品獎、最佳傳統冰品獎、最佳冰品造型獎等獎項；也邀請現場民眾投票選出「大港閱冰冰品市集TOP人氣獎」，有機會獲限量高雄冰品禮冰券，在市集活動後至冰品店家消費可以享優惠折扣，數量有限，送完為止。

此外，大港閱冰也與鼓山魚市場合作推出限量優惠方案，只要於大港閱冰冰品市集活動中消費滿200元，就有機會獲得50元鼓山魚市場消費抵用券。