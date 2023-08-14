由總統府、文化總會共同主辦、全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，今天正式公布15組入選名單，包含來自加拿大高達千萬訂閱數，同時也是YouTube最大科學教育頻道之一的AsapSCIENCE；還有在Facebook擁有522萬粉絲、影片累積50億觀看數的美國旅遊YouTuber Drew Goldberg，入選者將於9月至12月入住總統府，並造訪台灣，再透過這些人的社群平台，讓世界看見台灣的多元風貌。

總統府今天下午舉行入選名單發布記者會，總統府發言人林聿禪、文化總會秘書長李厚慶、總統府第三局局長丘高偉、外交部國際傳播司長徐詠梅、觀光局副局長林信任皆出席現場。

文化總會秘書長李厚慶表示，「只要來到台灣，就一定會愛上台灣。」台灣的好，要邀請全世界的朋友來親身體會，這是「來去總統府住一晚」的活動初衷。此次活動在兩個月的徵件期限內，收到全世界29個國家，橫跨5大洲、近百組的外國朋友的熱烈提案。

他說，本次報名者相當優秀，競爭激烈，經過嚴謹的初審與決審程序後，今年特地加開5組，選出來自12個國家的15組提案者，入住者國籍包含：加拿大、美國、日本、斯洛伐克、法國、荷蘭、韓國、越南、泰國、馬來西亞、印度、以色列，相較2019年，新增了斯洛伐克、荷蘭、馬來西亞和越南4個國家，期待越來越多國家發現台灣的美好。

總統府發言人林聿禪表示，2019年總統府與文總共同舉辦全球首創的「來去總統府住一晚」免費體驗活動，吸引全世界的KOL報名，在夜宿總統府和走訪台灣的過程中，這些國際友人體會到台灣的民主、友善與豐饒，並透過社群平台，把在台灣的美好分享出去。今年疫情趨緩，因此再次啟動這個計畫，得到熱烈的迴響。

本屆入選提案者組成多元，加拿大的AsapSCIENCE是YouTube上最大的教育頻道之一，擁有1040萬訂閱者；累積5億次觀看的美國科普作家Joe Hanson；製作歷史動畫紀錄片聞名的加拿大Nurlan。

帶領的米其林一星餐廳「Le Du」、曾榮獲亞洲50最佳餐廳之首的泰國主廚Thitid Tassanakajohn；造訪197個國家的美國旅遊Vlogger Drew Goldberg；分享台法文化差異累積百萬訂閱的法國YouTuber Richard Quentin Paul Camille；足跡遍及40個國家的韓國旅遊YouTuber Lee Soyeon。

此外，旅居台灣多年的日本作家夫妻片倉佳史、片倉真理；身兼旅行者、探險家的印度YouTuber VISHNU SAHA；荷蘭觀看人數最多的冒險類型YouTube頻道Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep；攝影師兼電影製片人、來自斯洛伐克的Patrik Paulínyi。

還有專為日本20-40歲女生世代介紹一個人旅行的樂趣的SHIORI MATSUSHITA；越南旅遊領域知名Vlogger The Anh Phan；以色列的親子數位創作者Asaf Inchi；累積大量的東南亞國家粉絲與觀眾、來自馬來西亞的Chin Chianyao，都是來自不同產業的國際網路名人。