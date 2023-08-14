知名擬音裝置藝術家蕭聖健(右)講解創作理念。(屏縣府提供)

縣長周春米歡迎全國民眾「用心傾聽」專屬於在地的聲音。(屏縣府提供)

屏東縣政府利用閒置車城舊溫泉派出所，打造「屏東青年旅創基地」，推廣恆春半島單車山林旅遊文化，14日推出以廢棄單車零件為主題的「聲音輪藝術展」，邀請到知名擬音裝置藝術家蕭聖健，提供視覺與聽覺的「全沈浸聲音體驗展」，屏東縣長周春米歡迎民眾「用心傾聽」在地聲音，沉浸恆春半島不一樣風貌。

周春米表示，屏東青年旅創基地位於「全國最香的象牙藍公路」，沿途山海大景、蜿蜒綿長，不同的地景地貌及人文風情，吸引許多單車友前來挑戰。

基地成為單車騎士最佳休憩點，縣府團隊特地規劃「聲音輪藝術展」，就是以藝術為媒介，將棄置不用的單車零件、輪胎、齒盤和鍊條等，以單車為主題，搭配四重溪大自然的美態為靈感，透過跨界合作展現出獨特創意力量賦予全新生命，並融合聲音及藝術，讓途中休憩的騎士們體驗「全沉浸聲音體驗展」。

明年適逢牡丹社事件150周年，縣府積極打造具特色的「地方創生」觀光旅遊的風潮，屏東青年旅創基地為推廣單車山林運動向下扎根，舉辦「半島小車手培育計畫」，小車手透過課程培訓後，挑戰環恆春半島50公里，令人感動。

屏縣府勞動暨青年發展處長李雨蓁說明，「聲音輪藝術展」以特有聲音敏感度和藝術觸感，經過探索和實驗，營造出單車穿越田野的意象。青年旅創基地除了發展山林運動創新遊程外，更重要的是提供不同於傳統海洋元素的探索教育。