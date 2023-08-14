內政部長林右昌14日到台中北屯視察，會前太平區新坪里長紀進豐（右二）偕同地方民眾到場抗議，認為新建橋梁工程漠視地方，並要求提出後續交通改善配套。（潘虹恩攝）

內政部長林右昌（中）14日到台中北屯視察「環太東路銜接新平路新建橋梁」與「正大橋改建」工程，他表示，兩項工程都是地方長久需要，前項工程預計3年可完工，後項工程預計1年完工，改善周邊交通。（潘虹恩攝）

內政部長林右昌14日至台中北屯視察「環太東路銜接新平路新建橋梁」與「正大橋改建」工程。太平區新坪里長紀進豐14日偕同地方民眾到場抗議，認為新建橋梁工程漠視太平居民意見，並要求提出後續相關交通配套；建設局長陳大田表示，交通改善規畫已錄案研議，後續會提交內政部，林右昌承諾內政部會全力支持。

北屯區「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」及「光西巷正大橋改建工程」合計經費約4億2200萬元，其中，內政部補助7成約2億9540經費進行施作。林右昌表示，他自2月起跑了好幾次台中，給予台中最多支持。今天視察兩項工程都是地方長久需要，前項工程預計3年可完工，後項工程預計1年完工，改善周邊交通。

會前，紀進豐與約20位居民到場抗議，不滿環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程從未在地方舉辦說明會，未獲得尊重，並要求相關單位應提出配套措施與說明。陳大田表示，說明會與公告事項都是法定程序，市府都有進行，可能前兩年遇到疫情，在資送達和說明上可能無法直接通達，後續相關資訊會讓大家知道。另，新建橋梁新平路為主要道路，其他道路比如育才路如何銜接，都已錄案積極研議，相關計畫將提報內政部，里長反映的會納入考量。

立委何欣純表示，目前新平路三段狹小，未來橋梁建成，交通流量增加恐造成太平負荷，建議市府盡快提出相關配套，包括新平路與育才路的拓寬打通工程等，她和莊競程都會大力督促；莊競程也呼籲中央地方緊密合作，一起為百姓權益打拚。

黃國榮說，北屯、太平大樓林立，近年人口移入導致車流暴增，目前僅太原6號橋及坪林橋提供廍子溪兩側居民通行，「環太東路銜接新平路橋梁新建工程」完工後民眾不必再繞行，預期車程可縮短10分鐘左右，並減少道路壅塞狀況。另，「正大橋」跨越大里溪連結光西巷及東山路二段，因橋梁老舊且寬度僅4.6公尺，難以會車，於是規畫拓寬至12公尺，改善交通瓶頸。