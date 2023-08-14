南韓「DJ Soda」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，也曾在台灣舉行見面會大秀DJ技巧；近日她到日本演出，卻被男性觀眾摸胸，事後她表達震驚與害怕，卻有網友認為她穿著清涼，被摸很正常，對此Soda發韓、英、日三種語言反擊。

Soda今（14）日在Instagram發布貼文，以韓文、英文、日文三種語言發文，表達不管她穿了什麼樣的衣服，性騷擾或性侵都是不正當的行為，直言：「我想說這件事已經有一段時間了，也許這是理所當然的事情，但說出這句話需要很大的勇氣，我不會穿著暴露的衣服讓人們碰我和打量我的身體」，Soda認為她穿衣服只是為了取悅自己，讓自己感到漂亮與自信，並非是想獲得別人的打量或觸碰，而且他人也無權因為她穿著暴露性騷擾或觸碰她，怒斥「什麼樣的人會說因為我穿得暴露才被他人侵犯？我可以自由地穿我想穿的衣服，沒有人可以通過穿著來評判一個人。我的身體自主權屬於我，不屬於任何人」，她也說自己喜歡穿清涼的服裝，之後還會繼續穿，所以希望所有人都可以穿自己想穿的衣服去生活，不要在意那些干擾穿搭的人。

貼文一出，除了使用英、日語的網友，也有不少台灣網友力挺她的言論：「到底是誰說穿的少就應該要被性騷擾的？合理化自己的犯罪行為！」、「沒人可以任意碰觸你的身體，任何人都一樣」、「加油，我的女神」、「變態的人應該受懲罰」。

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