統一企業100％持有之統流開發公司，於台南市新市區樹谷園區籌建新市物流園區，營建與設備投資金額包含土地高達100億元。在施工品質嚴格把關下，興建工程進行順利，目前主結構體工程已完成，於今日舉辦上樑祈福典禮，祈求開發營運順利推展。

統一企業集團董事長羅智先表示，健全的物流配送體系對生活產業的重要性不容忽視，它們提供安全與高效能的供應鏈管理、加速商品流通速度、降低運輸成本並提升消費者的滿意度。可有效加速集團零售體系的發展，提升競爭力和業績。所以已陸續在全國北、中、南、高等地，籌建百億元複合式大型物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案。

「統一企業集團新市物流園區」，第一期總樓地板面積達4萬8000坪，主建物為地下一層至地上五層之物流中心大樓，另設有地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。由「劉培森建築師事務所」執行建築設計，本案建築物的特點為具現代感之大鵬展翅屋頂太陽能板支撐架設計，並於南、北各設有一座巨型車塔（最大可供35噸數物流車行駛），各式物流車直接可抵達各樓層碼頭進行裝卸作業，符合複合性物流中心之功能需求也富吸睛視覺效果。

進駐新市物流園區之集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配）、博客來（網路銷售）、德記洋行（一般通路銷售）、捷盛運輸（多溫層配送）及統一精工（物流車專用加油站）。將設置AS／RS倉儲系統、自動導引車設備及其他自動化／智能科技的運用，以提高物流作業效能。另外，這些物流公司也將透過供應鏈上下游整合、物流產能調節＆支援、物流作業共理共配、物流運輸整合等來彼此支援與合作，將物流綜效最大化。園區管理方面，將透過AI影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統單靠人力管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。

統一表示，已順利完成上樑，將於明年下半年取得使用執照，接續進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業，預計2025年上半年物流園區正式啟用。開幕營運後將服務雲嘉南地區超過一千家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。