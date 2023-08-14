由OpenAI 所開發的人工智慧聊天機器人ChatGPT在全球爆紅，各式應用也引起關注，新App「Text With Jesus」可以傳訊息與AI耶穌進行對話，有趣的是，用戶還可以花費2.99美元（約新台幣95.47元）解鎖AI撒旦，但撒旦在回覆敏感議題時，可能與一些用戶期待的魔鬼形象不符。

Business insider報導，背後使用ChatGPT技術的Text With Jesus在廣告中提到，用戶可以藉由該App踏上精神撫慰之旅，並與耶穌和其他聖經人物進行對話，尋求安慰、指引和靈感，其中用戶與AI耶穌、馬利亞及約瑟夫對話是免費的。

操作App時可以提出問題或要求提供每日祈禱文，但對於回答較為敏感的議題則顯得非常謹慎，AI耶穌被問到對於同性關係的看法時，回答聖經中確實有提到同性關係，但每個人對於這段經文的解釋會有所不同，「我不應該因為每個人的性取向，來譴責或寬恕他們。」

至於AI撒旦被問到相同的同性關係問題時，撒旦回答，「同性戀被認為是有罪的，雖然聖經譴責同性戀行為，但它也教導我們要愛人如己、善待他人、善意和尊重他人。」