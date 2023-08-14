綜合外媒14日報導，貿易商指出，出口至中國的動物飼料用澳洲大麥報價為每噸280至300美元，而中國國內的玉米價格則接近400美元，認為澳洲供應在價格上有優勢。
報導稱，中國是澳洲最大貿易夥伴，也是澳洲大麥的最大買家。澳洲農業部的數據顯示，2017至2018年中澳大麥貿易額高達15億澳元（約合9.7億美元）。但中澳關係在過去幾年持續緊張，中方2020年5月起對澳洲大麥徵收逾80％的巨額關稅。
中國8月初取消對原產於澳洲的進口大麥徵收懲罰性關稅。消息人士表示，中國開始恢復從澳洲進口大麥，貿易商已訂購至少4船澳洲大麥，並將在9月～10月發運。
綜合外媒14日報導，貿易商指出，出口至中國的動物飼料用澳洲大麥報價為每噸280至300美元，而中國國內的玉米價格則接近400美元，認為澳洲供應在價格上有優勢。
報導稱，中國是澳洲最大貿易夥伴，也是澳洲大麥的最大買家。澳洲農業部的數據顯示，2017至2018年中澳大麥貿易額高達15億澳元（約合9.7億美元）。但中澳關係在過去幾年持續緊張，中方2020年5月起對澳洲大麥徵收逾80％的巨額關稅。
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