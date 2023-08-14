再過2天就是農曆7月1日，也就是傳統習俗「鬼門開」，由於民眾普度時會擺放供品、焚香及焚燒金紙，因此環保署今（14）日在臺北市艋舺龍山寺推出「普度祭祀2.0」，鼓勵民眾準備供品時，適量並優先選擇當季、當地食物，可結合社區或宮廟一起普度，藉由拱手或鮮花參拜表達誠心，祭祀所使用的金紙可用公益捐款或白米替代累積功德，即使要燃燒金紙，則將金紙交由環保單位集中收運焚化，鼓勵大家以清新的環境迎接好兄弟。

環保署指出，農曆7月期間許多寺廟及民眾有辦理普度及燒金紙的習慣，由於每年約有3成以上紙錢燃燒來自於普度祭祀，而部分民眾會在家門口、甚至樓梯間燃燒，容易造成空氣污染甚至衍生公安事故。因此，該署與地方政府推動「金紙集中燒」、「少金少爐」及「以功代金」等環境友善的祭祀措施，同時邀請到龍山寺黃書瑋董事長、臺北市政府環保局、臺北市政府民政局及新北市政府環保局分享推動環保祭祀的心路歷程及響應管道，現場示範兼顧民俗傳統及環保的普度作法，讓普度流程更輕鬆，也能達到惜食、減碳又減污三贏局面。

「拜拜也可以很環保，大家一起環保祭祀！」環保署空保處處長蔡孟裕表示，各地方環保局持續推動包括大面額金紙設計、紙錢集中燒、以功代金、以米代金等措施，已獲得成果。經統計，近3年紙錢累積集中量達6.4萬噸，以功代金累積捐款金額超過1.5億元，宮廟金爐自主停爐數較3年前成長5.5倍，藉由前述措施已明顯改善民眾生活環境，近3年因紙錢造成陳情件數已減少18％。

蔡孟裕更提醒「環保普度2.0」應採吃多少就拜多少的概念，準備供品也要惜食減碳，更建議採用當季、當地食材，讓普度可以更減碳。

環保署補充說明，除了鼓勵民眾採取「普度祭祀2.0」，地方政府也有許多具有特色的措施，例如：臺北市政府推動線上普度抽獎活動，新北市政府推動網路預約代普度、桃園市結合文創產業推動以米代金販賣機、臺南市政府今年啟用「淨圓滿二爐」增添紙錢處理量，高雄市推動電話預約到府收運紙錢、臺東縣政府與當地企業合作推動以米代金展現企業ESG等措施，民眾可洽所在縣市政府了解。

環保署呼籲，大家對於環保觀念逐漸在改變，響應環境友善祭祀的民眾越來越多，在普度時，抱持感恩與誠心，藉由紙錢集中、以功代金、以米代金等替代作法，減少香支、金紙及爆竹使用量，不僅誠意不會打折又能累積功德，各縣市環保局有提供紙錢集中燒及環境友善祭祀推廣服務，詳細內容細節可洽各縣市了解，以改善您我的居住環境，共同為改善環境盡一份心力。