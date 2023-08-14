華夏指出，大陸PVC期貨自6月低點逐步翻揚，業者對PVC需求復甦已燃希望。印度買家見價格觸底反彈，積極洽購進口貨源，買氣熱絡氛圍迅速擴散至周邊亞洲國家。

此外，美國目前PVC庫存低，外銷量難滿足其既有的南美 、中東、土耳其及非洲等市場，部分市場進口價自七月谷底已勁揚每噸150美元以上，預期PVC搶購熱潮短期仍將持續。

PVC上半年市況低迷，大陸PVC境內庫存壓力上升，廠商壓低開工率因應。印度第二季進口量大幅萎縮，價格逐步下滑，亞洲其他市場受到影響 ，市場價格滑落到今年之低點。美國PVC廠延續低價策略，與亞洲供應商搶奪市占，大陸、印度、越南及中東等市場最低價貨源多來自美國，6月底競爭收斂。

展望後市，華夏認為，原料部分，油價走高及亞洲裂解廠開工率低，近期亞洲乙烯價格攀高，但今年東北亞產能預計新增650萬噸，加上遠洋貨持續湧入，亞洲乙烯供給寬鬆恐難改變，行情上行空間應有限。

此外，亞洲PVC連月走跌，VCM售價承壓，VCM廠減產造成供應緊俏；目前PVC回溫，加上美國上下游廠商之紛爭，加深VCM供應吃緊態勢，預估短期VCM觸底反彈強度更甚於PVC。

華夏指出，大陸目前PVC開工率小幅提升至73~75％，社會庫存45萬噸，水位略高但未失控。第三季預估亞洲PVC庫存水位不高，而大陸業者對PVC需求復甦已燃希望，印度買氣熱絡氛圍也迅速擴散至周邊亞洲國家，醞釀價格上升動能。

PVC加工品部分，華夏掌握房屋新舊建案，與主要建商合作，從設計端進行建材產品之推廣；也布局能源案場、魚電共生、電廠輸配電等公共工程及傳統基建工程。上半年建材產品銷量年增5％，第三季仍可維持成長趨勢。

膠皮布產品因北美農機車輛廠JD公司業績強勁成長，疫後遊艇造船需求也激增，接單逐月成長。搭配公司膠布機台已完成優化，主攻廣告、標籤、裝潢及展場布置用利基型膠布，可增強產品組合及提升利潤。