桃園大溪警分局巡官許紹為（右三），風光勇奪世界警消運動會7獎牌。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

世界警消運動會號稱是警消界的奧運會，內政部警政署日前組團前往加拿大參賽，成員之一桃園市大溪警分局巡官許紹為，包辦個人及團體2金4銀1銅共7面獎牌，大溪警友辦事處今天則由副主任郭科廷，代表頒贈獎勵金表達慰勉之意。

大溪警分局說，從小熱愛跑步的許紹為，投入警察工作期間仍高度自律，利用勤餘時間保持規律訓練，這次是通過警政署甄選，代表台灣參加世警消運動會榮獲7面獎牌，尤其在攀登當地最高建築物300 main streets的登高賽項目中，以全場總排名第一的優異成績，一舉奪下個人組及混合團體組2枚金牌。此外，在田徑項目1600公尺混合接力、3000公尺障礙項目和登高賽男子團體組及半程馬拉松團體組上均獲得銀牌，並在越野跑10K團體組獲得銅牌，展現全方位的競技實力。

許紹為表示，未來將持續利用勤餘時間加強鍛鍊，一方面強健自我體魄，另一方面持續精進各項競技成績，期許能再次代表國家參賽為國爭光。