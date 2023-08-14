38位死囚之35人以最高法院審理第二次發回更審以後再上訴第三審，由同一法官審理的「連身條款 」違憲，聲請釋憲，憲法法庭判決合憲而駁回聲請，法務部表示，38位死刑犯均另有以其他事由聲請憲法訴訟，仍在進行中，依法無從執行死刑。

法務部說，憲法法庭14日作成判決，宣示更二連身條款與憲法第16條保障訴訟權之意旨，均尚無違背，法務部部尊重憲法法庭宣告合憲判決結果，對於其他死刑犯聲請憲法訴訟案件，盼望憲法法庭能加快審理進度，避免執行程序久懸不決。

法務部稱，從去年起迄今5度函詢司法院有關38位死刑犯聲請憲法訴訟之聲請理由、審理進度及有無為暫時處分停止執行之裁定等事由，據以判斷有無不得執行之法定事由。因目前38位死刑犯尚有其他不同聲請憲法訴訟理由，正由憲法法庭審理中，法務部尊重憲法法庭依法審判之職權，基於權力分立，在司法救濟程序終結前，無法陳送部長令准執行。