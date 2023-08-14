高雄市經發局14日下午在楠梓區舉行環境影響差異分析的健康風險評估規畫及範疇說明會。勞宅居民自救會長徐嘉志（左）至到場拉白布條，要求高市府正視居民的健康。（林瑞益攝）

為發展楠梓產業園區與半導體S廊帶，及布局原高雄煉油廠區範圍內計畫面積近30公頃的土地，高雄市經發局14日下午在楠梓區舉行環境影響差異分析的健康風險評估規畫及範疇說明會。勞宅居民自救會長徐嘉志至到場拉白布條，要求高市府正視居民的健康。高雄市經發局長廖泰翔回應，會針對過往的背景值，以及後續的台積電營運帶來的影響，請成功大學教授分析。

台積電在楠梓區發展在即，民進黨立委劉世芳、高雄市議員李柏毅、黃文志、李雅慧，以及國民黨議員白喬茵、李眉蓁等人出席。民代們為台積電將帶來的交通、停車、水、電與健康等問題把關。

會議中，徐嘉志到場舉白布條，抗議過去台灣中油公司在楠梓區對當地民眾帶來的危害，徐嘉志表示，過去許多民眾罹患腦癌、肺腺癌等，未來台積電是否會增加罹癌人口？且中油好不容易離開了，卻來了吃水、電的怪獸，楠梓區民眾的用水混濁，電也漲了35％，他要求高雄市政府照顧市民，不要犧牲民眾的健康。

高雄市經發局長廖泰翔回應台積電的用水與用電，以及民眾的健康等問題。（林瑞益攝）

廖泰翔回應，關於水、電問題，會儘速與中油協調，這是中油轉供而導致的問題。同時也會邀請台水與台電公司和居民協商。對於台積電的用水與用電問題，廖泰翔表示，屆時再生水與用電對台積電的供應是無虞的，不會影響民生用水、電。

至於健康問題，成功大學環境微量毒物研究中心副主任陳秀玲教授表示，她手上有一些資料，白布條顯示的民眾罹患口腔癌、肝癌、皮膚癌等是比其他區域高。對於化學物質清單連結，這會有歷史可循，可做關係性的討論。但這不是因為台積電而發生，而是基於過去的歷史。把證據留下來，未來可以追蹤，至於未來發展則由環評委員決定。