水源二三期整宅屋齡超過50年，居住環境簡陋。水源二三期整宅公辦都更案於14日舉行簽約典禮，未來總戶數將超過600 戶，社區一樓除店面外，更設有住宿型長照設施及區民活動中心。台北市副市長李四川出席簽約，他表示，該案為北市第一件以公辦都更形式，招商成功的整建住宅，最快2025年可核定，實現「共享城市」的美好願景。

李四川指出，水源二三期整宅公辦都更案為北市第一件以公辦都更形式招商成功的整建住宅，後續將透過市府團隊、民間企業及在地居民三方協力，共同打造永續全齡的水岸社區，並帶動全市整宅都更腳步，加速實現安全、宜居的都市再生願景。

都更處主秘謝明同指出，水源二三期整宅公辦都更基地位於水源快速道路旁，與公園、河岸比鄰，並鄰近螢橋國中，未來預計新建一幢3棟RC結構以及一幢1棟SRC 結構建築，總戶數將超過600 戶，社區一樓除店面外，更設有住宿型長照設施及區民活動中心。

他說，華鼎事業公司預計投資金額超過76億，並承諾新建跨堤天橋，串聯社區水岸藍帶及公園綠帶，未來社區居民過橋即能到達新店溪與古亭河濱公園，下樓即能參與社區活動，不僅是住商混合的空間，更串聯水岸生態系統，促成共享城市的美好願景。

謝明同回顧，水源二三期整宅屋齡超過50年，現況環境窳陋。住戶從2003年便自主成立更新會，於選屋階段參與選配的住戶比例更高達90.43％，展現高度都更意願。為加速整宅更新，北市府全力協助投入公辦都更資源，協助劃定為「策略性更新地區」，爭取2倍容積獎勵，並設置在地駐點工作站辦理92場說明會。