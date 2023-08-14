提到台商在越南生產所遇到的困境，神基受惠於較早進入，以及自動化生產等因素，相對影響較輕。但是有關缺電，黃明漢表示，日前北越缺電，神基在越南7月營收的確有受到缺電影響，影響數約是7~10天的營收。目前神基在越南的產業屬高耗能，在因應電力不穩的情況下，只能以儲能因應。

除了台商前進越南外，黃明漢表示，現在大陸的廠商也積極遷移到越南生產。但是，新進者除了要面臨缺電外，還會有缺工的問題。越南人口約一億人，泰國人口七千萬，兩者相加，和大陸13億人口仍是有很大差距。所以，到越南生產要有一定程度以自動化來取代人力。若業者沒有自動化能力，在越南是不太有機會。

黃明漢也補充，今年電子業多是急單，只要不犯錯就有機會拿到別人的單子，複合材料是下半年比上半年好。強固型電腦的毛利持續改善，因為生產量增加，使經濟規模出來，有較大的議價空間，此外，新客戶有所斬獲。