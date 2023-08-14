總統蔡英文自上任以來就積極推動「非核家園」政策，然而外界卻相當不滿電費持續上漲，以及綠電屢屢傳出弊案。且民進黨立委賴品妤甚至因為核能議題槓上國民黨總統參選人侯友宜，引爆各界熱議。對此，入口網站《Yahoo民調》發起網路投票，一窺國人的想法。

《Yahoo民調》今（14）日發起最新有關能源政策的網路投票，截至14日下午4點45分，總計已經超過7900人參與。針對「 你是否看好台灣綠電的發展？」題目，「非常看好」的民眾占9.1%、「還算看好」占23.9%、「不太看好」占24.3%、「完全不看好」占27.5%、剩下15.2%為「不知道/沒意見」。

進一步統整上述數據，對台灣綠電政策採正面態度（包含非常看好、還算看好）的網友占33%；採負面態度（包含不太看好、完全不看好）的人占51.8%。

另在「你對於目前台灣的綠電發展是否清楚？」的題目，有12.9%網友表示「非常清楚」、「還算清楚」占27.8%、「不太清楚」最多高達31.1%、「完全不清楚」則占15.2%、剩下13.0%為「不知道／沒意見」。