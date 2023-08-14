農業部林業及自然保育署嘉義分署，今好日子舉行揭牌儀式。（呂妍庭攝）

因應組織調整，原林務局嘉義林區管理處更名為農業部林業及自然保育署嘉義分署，今好日子舉行揭牌儀式，分署長張岱除說今是各界一同見證林業署嘉義分署邁向嶄新里程碑，也說為強化服務，嘉義分署新設「自然保育科」及「關子嶺工作站」，以更細膩的專業分工，實現「永續林業、生態台灣」願景。

嘉義分署原為阿里山林場和台南山林管理所，合併設置林務局玉山林區管理處，1989年改制為行政機關，將玉山林區管理處與楠濃林區管理處部分整併，定名為嘉義林區管理處，之後配合精省作業，改隸行政院農業委員會，設行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處，現配合行政院組織改造，8月1日起更名為農業部林業及自然保育署嘉義分署，今正式揭牌。

農林業及自然保育署嘉義分署長張岱表示，林業署從日據時代開始服務至今，有其歷史脈絡，過去林業署因管制性業務立場跟居民與原住民朋友稍有距離，但時至今日大家共同攜手努力，感謝相關單位的互相支持合作，讓嘉義分署能夠邁向嶄新里程碑，在業務執行方面也能有所提升。

新成立的「自然保育科」負責轄內台灣一葉蘭自然保留區、塔山及鹿林山野生動物重要棲息環境、龍崎牛埔惡地自然地景等經營管理及保育工作推展，並深化與嘉義縣阿里山鄉9大鄒族原民部落的夥伴關係，推動原住民森林資源共管與狩獵自主管理、輔導原住民族傳統文化祭儀所需獵捕野生動物申請案件，兼顧發展與自然保護區域系統完整性，以實踐地球人類及物種永續共榮。

為均衡區域資源，新設「關子嶺工作站」，嘉義分署針對各工作站轄管林地 進行全面盤點及調整，除考量各工作站業務規模，並依巡護路線、行政區域畫分、道路交通及地理位置等調整轄區範圍，調整後竹崎鄉金獅村、文峰村等林班地將由觸口工作站接管，可望大幅提升為民服務的行政效能。

農林業及自然保育署嘉義分署長張岱指今天是新的里程碑。（呂妍庭攝）

農業部林業及自然保育署嘉義分署，今好日子舉行揭牌儀式，立委蔡易餘也到場同賀、勉勵。（呂妍庭攝）

農業部林業及自然保育署嘉義分署為均衡區域資源，新設「關子嶺工作站」，今台南市立委賴惠員也到場參與揭牌。（呂妍庭攝）

今包括嘉義市長黃敏惠、立法委員賴惠員、蔡易餘、王美惠，國立嘉義大學、嘉義縣鄒族獵人協會、嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社等多位產、官、學各界貴賓到場觀禮、共同揭牌。