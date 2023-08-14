蝦皮購物推出的實體店「蝦皮店到店」去年在全台各地遍地開花，許多用戶為了省下運費都會選擇店到店取貨。一位男子近日前往某家蝦皮店到店時，發現裡面居然完全沒有店員，忍不住直呼人們若再不努力可能會沒工作可做，不過許多網友指出，就算店面不需要店員，蝦皮還是得靠人力補貨，「不怕失業」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，「再不努力一點…真的會沒頭路！」，附圖則是一張蝦皮店到店智取門市的照片，雖然沒有店員顧店，不過民眾只要依照相關指示就能順利寄貨、取件、繳費。

一位男子分享在蝦皮店到店智取門市的畫面，其中全是櫃位、沒有店員顧店。（翻攝自爆廢1公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「我家這邊很早就改這樣，很方便」、「大AI時代即將來臨！以後最不缺的就是人類了」、「以後就不用看店員臉色了，讚啦」、「顧店人員低薪，沒啥人想幹，收錢找零還有風險，人難找，也沒什麼人想幹…當然自動化是最好的選項…」。

不過也有人點出關鍵，「不需要店員還是需要人力補貨，不怕失業」、「他還是要人力放進去好不好…只是不用固定櫃檯人員在那顧而已」、「物品收送還是需要人力啊，不然物品是會瞬間移動膩」、「放進去的還是人力啊，只有肯不肯做，沒有找不找得到的問題」。