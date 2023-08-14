雲林縣北港鎮民蔡素珠與丈夫旅外創業有成，得知北港媽祖醫院缺乏醫療巡迴車，14日捐贈2輛醫療巡迴車，雲林地廣人稀，且老年人口比率偏高，許多長者獨居偏鄉，平時仰賴巡迴車接送就醫，目前媽祖醫院巡迴車路線有14條，但還有許多地區須設置巡迴車路線，2輛巡迴車的加入，將可造福元長、土庫地區民眾。

蔡素珠為北港的女兒，與丈夫詹豐成在新北市創辦光弘機械公司，事業有成，2021年即以公司名義捐贈復康巴士給中國醫藥大學附設北港媽祖醫院，讓接送長者就醫服務更便利安全，14日再捐贈2輛醫療巡迴車，希望回饋鄉里，減少長者與患者就醫不便問題。

蔡素珠表示，捐贈醫療巡迴車除了送愛到家鄉，也是感謝媽祖醫院在她父親生病期間，提供很好的照護，父親生前是樂善好施的好人，全家對父親都非常敬重，希望延續父親的善行。另外也是慶祝光弘機械40周年，將捐車作為1個紀念，代表光弘飲水思源、將愛播種，守護故鄉北港的鄉親。

院長吳錫金說，光弘公司捐贈的高頂復康巴士，目前主要服務有洗腎需求的病患，平均每個月完成24件以上接送量，新捐贈的醫療巡迴車「光弘號」與「尾贊號」，將於元長、土庫開闢新路線行駛，同時提供給有需求的民眾申請使用，將巡迴車效益最大化，友善服務在地長者與病人。

吳錫金指出，雲林沿海地區因地處偏遠、公共運輸不便，醫院一直以來都在接送鄉親上煞費苦心，復康巴士及醫療巡迴車可分別提供民眾不一樣的接送服務，也能拓展更多抵達地點，小型車的特性能適應偏遠地區的環境與地形，讓鄉親有更完善多元的選擇。