知名製作人王珮華製作的民視全新8點檔《愛的榮耀》，趕在七月鬼門開之前，於14日下午舉行盛大開鏡記者會，10日才與國標舞老師劉家銘登記結婚的賴慧如，在「二婚」後首度公開露面，被製作人下了「禁孕令」的她說，跟老公本來就討論好了，短期內不會有想要生小孩的規劃，至少3、5年內都不想生小孩，「因為我們兩個各自都有小孩，想把互相的小孩照顧好為主」，她還當眾捶打肚子證明沒懷孕，。

賴慧如強調，暫時不會有「意外」，因為有特意避孕，還開玩笑說之後要每個月上繳「驗孕棒」給監製審核，兩人也暫時沒有要辦婚禮，因為都工作忙，沒時間籌備，且都有結婚經驗了，不需要太張揚，低調就好，過好生活最重要，因為工作真的很滿。對於「二婚」雖獲得不少祝福，也有網友酸言酸語，賴慧如表示，以前可能滿在意酸民的言語，「跟我老公在一起後，他給我很多正面觀念，生活是我們的，不要被左右、情緒被帶著走，過好生活就好，要證明給他們看」。

至於賴慧如6年前跟前夫高琮凱一起參加現任老公劉家銘與前妻婚禮的照片也被挖出，她尷尬表示：「照片出來滿意外，回顧以前沒有意義，過去的事就讓它過去。人都要往前走，停留在原地怎麼往前？就當作『哇！緣分真奇妙！』，會不開心都是自己心裡那一關過不去」。

她說新婚至今的每一天都過得很忙碌，新婚當天是在忙《飆舞士林》國標舞總彩，新婚3天都在工作，今天是第4天，還是在工作。至於蜜月旅行？「目前想法一致，就是先賺錢，蜜月等到有空閒再安排就好」。

談及求婚過程，賴慧如說，其實很意外，她生日那天二日本來預計到大稻埕貨櫃屋看煙火，後來因為颱風取消，後來跟朋友改去KTV包廂自己過，先生因為教課所以沒到，唱一整晚，唱到一半螢幕突然暗了，她想說「該不會是要給我驚喜吧」，結果服務生進來說「系統出問題」，大家移到隔壁包廂，「因為處女座的他是無聊的人，較不會有驚喜，所以不抱希望，看到他佈置的場景，對我講誓言跟求婚，當下滿意外。」

她表示，他其實原本沒有要求婚，但知道她工作忙，不可能臨時約了就那麼快準備，他就召集朋友，以最輕鬆的方式臨時求婚，她坦言當下有流兩滴眼淚，「剩下的回家哭，當下嚇到沒反應過來！當下是震驚，想說這是做夢嗎」，她說兩人正式交往1年多，是前對方也沒有暗示，不知道他會求婚。她說兩人相處感覺還不錯，每天都很有話聊，雖然工作累但，每天睡前都會聊天。

開鏡記者會眾星雲集，包括首度從三立跳槽民視的吳婉君擔綱女主角，跳槽三立又回歸民視的馬俊麟、首度演出8點檔的傅小芸、陳家逵、潘奕如，以及傅子純、吳皓昇、江俊翰、黃建群、陳妍安、蘇炳憲、陳熙鋒、苗真、張家瑋、顏曉筠、胡嘉愛、羅子惟、楊皓崴、陳又榕、黃少谷等人皆出席。