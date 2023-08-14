桃園市前晚接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，該名男子快篩呈陽性反應，且旅遊史曾至台南，尚待血清檢驗結果出爐。市長張善政今主持登革熱防治跨局處會議，要求落實每周1日清除孳生源、每周召開會議討論，呼籲各局處上緊發條，不可掉以輕心。

衛生局昨公布，有名45歲本國籍男性，家住台南但因公司指派北上工作，住在桃園宿舍內，7月29日至7月31日曾返台南，本月1日至10日住在桃園區宿舍，11日再次返回台南，豈料5日至12日出現發燒、肌肉痠痛症狀，到診所就醫作NS1快篩呈現陽性，研判極有可能會是登革熱確診個案，列為高風險個案，其血清檢體仍在檢驗中。市府啟動防治作為，針對擴大消毒社區，並對男子6名同住者及附近住戶做健康監測。

張善政今聽取衛生局登革熱防疫工作報告，他表示，目前首要工作是防堵疫情及清除孳生源，必須擴大動員層級，加強各單位權管場域高風險點的清查及每周追蹤。民政局、區公所辦理登革熱教育訓練，以提升社區民眾防治認知，並強化里鄰長的溝通。其他局處針對業管部分加強控管查核，若有不配合者，衛生局及環保局可依傳染病防治法及相關法規規定勸導及裁罰。

副市長王明鉅也說，針對高風險點，請衛生局每周提出綜整防治措施及改善情形報告，接下來每周召開會議討論，由各業管局處及區公所於當周會議報告防治作為。

疾病管制署北區管制中心主任巫坤彬於會中表示，民眾因工作或返鄉有南部地區旅遊史或活動史者，感染登革熱機率將增加。依據過往資料，感染登革熱的病例約有7成為無症狀感染，也就是隱藏性病例。倘若病媒蚊密度小，疫情便不易擴散，因此落實孳生源清除為目前最大防疫重點，建議擴大動員層級除里長外，也向下扎根至鄰長或志工等人員。

衛生局呼籲，醫療院所務必加強詢問TOCC，包括旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，如遇到疑似登革熱個案，應於24小時內通報，市民也應持續落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖。