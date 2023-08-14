劉揚偉亦宣布與微軟建立全球低軌衛星星系策略夥伴關係，目標打造太空互聯網解決方案，以車聯網、智慧城市及B5G通訊基礎建設等三大應用主軸，結合委託設計製造服務（CDMS）及Azure Space技術和地面站服務，以B2G為基礎推動營運本地化（BOL）國家星系發展。

劉揚偉指出，以生成式AI產品為例，大致可區分為繪圖晶片（GPU）模組、GPU載板、伺服器、機櫃、先進散熱解決方案、數據中心。他指出，鴻海是唯一能提供完整解決方案的廠商，且在前端GPU模組及載板取得頗高市占率，在AI伺服器上游市占率逾7成。

劉揚偉表示，鴻海能做到一條龍整合式服務，在於持續投入關鍵技術研發，特別著重在能耗及散熱技術方面，集團聚焦提供模組化設計及低電力使用效率（PUE）的散熱解決方案，將可大幅降低數據中心散熱耗能，其PUE表現皆優於業界平均水準。

電動車業務方面，劉揚偉透露，鴻海正與超過10個客戶討論20個合作項目，其中2項已投產、5個很可能簽約，旗下鴻華先進MODEL C電動車將如期於第四季開始在台灣量產，並預告將在10月18日的鴻海科技日（HHTD）中公布更多內容。

劉揚偉指出，鴻海擴大布局電動車事業，高雄和發電池中心廠房興建如期進行，預計第四季試車，並期待在北美生產關鍵零組件和整車組裝合作。其中，電池生產除規畫在高雄打造首條小型產線，包括美國威州、印度、印尼等地均有探詢可能機會。

對於今年毛利率展望，劉揚偉指出，匯率及新事業、全球化布局增加的資本支出，均會影響折舊攤提成本，坦言毛利率要達去年水準有很大挑戰。不過，透過既有ICT產品提升市占率、優化產品組合，使第二季毛利率優於預期，全年仍保持審慎、但「變得稍微樂觀點」。