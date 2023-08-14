統一企業集團表示，健全的物流配送體系對生活產業的重要性不容忽視，它們提供安全與高效能的供應鏈管理、加速商品流通速度、降低運輸成本並提升消費者的滿意度。可有效加速集團零售體系的發展，提升競爭力和業績。所以已陸續在全國北、中、南、高等地，籌建百億元複合式大型物流園區，新市物流園區將會是第一個興建完成及營運的計畫案。

「統一企業集團 新市物流園區」第一期總樓地板面積達48,000坪，主建物為地下一層至地上五層的物流中心大樓，另設有地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。由「劉培森建築師事務所」執行建築設計，本案建築物的特點為具現代感之大鵬展翅屋頂太陽能板支撐架設計，並於南、北各設有一座巨型車塔(最大可供35噸數物流車行駛)，各式物流車直接可抵達各樓層碼頭進行裝卸作業，符合複合性物流中心之功能需求也富吸睛視覺效果。

統一指出，進駐新市物流園區的集團物流公司與關連企業包含捷盟行銷(常溫物流)、統昶行銷(低溫物流)、大智通文化行銷(EC物流)、統一速達(宅配)、博客來(網路銷售)、德記洋行(一般通路銷售)、捷盛運輸(多溫層配送)及統一精工(物流車專用加油站)。將設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他自動化/智能科技的運用，以提高物流作業效能。另外，這些物流公司也將透過供應鏈上下游整合、物流產能調節&支援、物流作業共理共配、物流運輸整合等來彼此支援與合作，將物流綜效最大化。園區管理方面，將透過AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升傳統單靠人力管理之效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全之目的。