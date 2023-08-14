基隆市長謝國樑14日上午表示，日前發生重大溺水事件的大武崙澳底沙灘是北觀處委託基隆市府「代管」。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，該處沙攤的土地管理機關純屬基隆市府。

北觀處副處長游麗玉表示，民國104年國家風景區範圍調整時，北觀處與基隆市政府經協商，僅將湖海灣、情人湖公園及和平島公園3處據點的土地及設施移交給北觀處接管，其餘據點仍由市府持續經營管理。

游麗玉說，考量外木山廊帶外木山漁港至湖海灣之間（含大武崙沙灘）與情人湖及湖海灣同屬一遊憩帶納入國家風景區範圍，由北觀處就觀光行銷方面結合市府整體推廣，但仍由市府經營管理。

游麗玉強調，北觀處也曾在民國104年6月18日邀集基隆市府勘查，雙方確認大武崙沙灘屬市府經管，並由市府妥善維護戲水遊客安全，所以大武崙沙灘土地管理機關為市府，且有委託基隆水上救生安全協會協助救難事宜。

對於14日上午謝國樑的說法，游麗玉表示，北觀處在事發後，除積極與基隆市政府觀銷處聯繫外，亦同時與當地大武崙漁港安檢所聯繫了解事發狀況與後續可能之辦理情形。

另外，13日上午謝國樑赴大武崙沙灘現勘時，和平島地質公園OT廠商黃偉傑代表至現場就公園內水域遊憩活動的安全管理作為與機制進行經驗分享，協助基隆市政府進行大武崙沙灘水域安全檢討。

同時，北觀處也強調經與基隆市觀銷處代理處長林文榮聯繫，北觀處表示可配合基隆市政府之實際經管需要，調整現場告示牌更新。後續基隆市政府如有需協助事項，北觀處亦可協助協調。