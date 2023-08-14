義大利頂級渡假勝地西西里島的卡塔尼亞機場經營業者今天表示，在附近的埃特納火山（Mount Etna）出現新的噴發活動後，機場已暫停所有飛機起降。
法新社報導，卡塔尼亞（Catania）機場在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「由於埃特納火山噴發…下午1時（台灣時間晚間7時）以前所有起降作業都取消。」
埃特納火山海拔3324公尺，是歐洲最高的活火山，過去50萬年來頻繁噴發。
卡塔尼亞機場最近一次因火山噴發關閉，是在今年5月21日，當時機場關閉了一天。
義大利頂級渡假勝地西西里島的卡塔尼亞機場經營業者今天表示，在附近的埃特納火山（Mount Etna）出現新的噴發活動後，機場已暫停所有飛機起降。
法新社報導，卡塔尼亞（Catania）機場在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「由於埃特納火山噴發…下午1時（台灣時間晚間7時）以前所有起降作業都取消。」
埃特納火山海拔3324公尺，是歐洲最高的活火山，過去50萬年來頻繁噴發。
卡塔尼亞機場最近一次因火山噴發關閉，是在今年5月21日，當時機場關閉了一天。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。