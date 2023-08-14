義大利頂級渡假勝地西西里島的卡塔尼亞機場經營業者今天表示，在附近的埃特納火山（Mount Etna）出現新的噴發活動後，機場已暫停所有飛機起降。

法新社報導，卡塔尼亞（Catania）機場在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「由於埃特納火山噴發…下午1時（台灣時間晚間7時）以前所有起降作業都取消。」

埃特納火山海拔3324公尺，是歐洲最高的活火山，過去50萬年來頻繁噴發。

卡塔尼亞機場最近一次因火山噴發關閉，是在今年5月21日，當時機場關閉了一天。