裕日車（2227）實踐ESG永續發展、長期支持社會公益關懷弱勢，今年持續與裕隆（2201）共同捐贈100萬元，連續19年為台北市政府環保局市民臨時工投保「僱主補償契約責任險」，累計已為3.4萬為臨時清潔工投保，以實際行動感謝這群無名英雄的辛勞與付出。

今（14）日由台北市環保局長吳盛忠代表受贈，裕日車表示，透過這份關懷與心意，讓辛勤維護市容整潔的市民臨時工擁有多一重安心保障，在不幸遭逢意外與急難時，能夠獲得實質資助，減輕家庭經濟重擔。

裕日車於2003年10月成立，自2004年起長期與裕隆汽車共同捐贈台北市政府，助其充實環保局市民臨時工「僱主補償契約責任險」保險費，以實際行動實踐ESG永續發展，累計保障約3.4萬位臨時清潔工，理賠金額總計達1,423萬3,348元。

吳盛忠表示，清潔隊員工作繁重辛苦，工作時段常集中於天色昏暗的清晨、傍晚及夜間，工作環境具有高風險性，下雨時也需執勤清潔，颱風豪雨過後更要加班協助清運及回復市容；市民臨時工多屬於弱勢族群，以低收入戶居多，一旦發生意外，常無力負擔龐大醫療費用。

裕日車表示，全體清潔隊員為維持乾淨整潔的市容，每日不辭辛勞默默付出，十分令人感佩，集團取之於社會、用之於社會，長期支持社會公益關懷弱勢，希望透過持續捐贈「僱主補償契約責任險」保險費，為辛苦的清潔隊員盡一份心意，實際提供這群無名英雄更完善的安全保障，並希望此舉能夠拋磚引玉，促使整體社會更加和諧進步。