為培養民眾進劇場看表演的習慣，桃園市文化局今年再度舉辦「表演藝術觀察員計畫」，邀請各領域的專業講師以課程、小型工作坊的方式，帶領學員深入解析藝文表演的背後的意涵，並鼓勵學員將心得寫下互相交流，讓民眾除了看熱鬧也能看懂一些門道。

文化局表示，「表演藝術觀察員計畫」自2018年開始辦理至今，僅在2021年曾受疫情停辦1次，計畫初衷希望民眾能與桃園在地的傑出藝文團隊多加交流，由市府舉辦講座及表演工作坊等，招收最多25名學員，能進而學習表演藝術的過程與含義，打造雙贏成果，課程全程免費不過需發表心得感想，才能退回保證金500元。

文化局說，該計畫活動將於9月起跑，率先登場的是9月2日的藝術賞析講座，師資請到任每周看戲俱樂部編輯的劇場狂粉「吉米布蘭卡」，帶領學員一起探索劇場的美好。表演工作坊則請到漂鳥演劇社藝術總監、漂鳥工作室負責人游文綺，帶領學員藉由戲劇表演、聲音肢體及即興探索遊戲，打開身體邊界並感受自己。

9月3日登場的肢體工作坊，將由君舞蹈劇場團長謝宜君引導學員從肢體開始探索身體感知、了解舞蹈動作動，從單一動作串連成基礎當代舞蹈組合，練習身體協調性，並體驗2023年度展演《關於身體的書寫》作品片段。

此外還有演出欣賞，可以由學員自行選擇要欣賞桃園鐵玫瑰藝術節或米倉劇場藝術節的售票演出，最後將由觀察員們在交流會上互相分享參與這次計畫的感想。文化局表示，觀察員們在各場次演出欣賞後1周皆需繳交心得感想，內容將展示在桃演本鋪粉絲專頁與各大場館作為宣傳。