台股上周收16379.34點，下跌逾200點，內外資同步賣超台股。中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，美國AI類股走跌引發台股AI類股警鈴，以過往科技股多頭時期的預估本益比相比，目前AI類股尚未有泡沫危機。科技應用無所不在，醫療診斷除先前影像辨識，國內醫療院所已將生成式AI應用於病歷判讀，故即便AI客服機器人、智慧城市等AI應用的速度未如預期，市場對資訊科技的仍為長期需求，AI類股仍具成長空間。

張圭慧提到，根據統計今年來至7月底，以半體體產業最受三大法人青睞，買超金額達336億台幣。隨AI需求急劇上升，全球開始形成「AI軍備競賽」，台灣站在技術領先、具創新彈性、加上聚落效應的優勢，成為AI軍備競賽的軍火庫工廠，建議可以跟隨法人腳步透過半導體ETF參與AI驅動半導體的高速成長。

PGIM保德信店頭市場基金經理人柯鴻旼指出，這波下跌主要是獲利了結賣壓出籠，加上外部環境需求疲軟，特別是中國終端消費疲弱，消費性產品急單已結束，一般性伺服器零組件拉貨回溫時間點恐再由2023年第四季遞延至2024年，減弱新平台效應；然而從歷史經驗觀察，股市往往在疑慮中成長，緩漲急殺為多頭常態，目前資金仍集中於AI趨勢族群，且向真正AI趨勢中獲利的個股靠攏。

由於大盤已跌破前低，且AI族群籌碼凌亂，加上中國金融問題將對股市投下不確定性風險，柯鴻旼認為，目前技術指標暫時轉弱，建議待盤面止穩後，重新布局趨勢題材股，包括AI、ESG等，另外電子標籤、電動車、高速傳輸、生技醫療、伺服器新平台轉換等亦可留意，並宜關注低檔消費性族群，如NB、鞋材與紡織。