在台灣，有超過18,000個罕見疾病家庭，超過280種以上的病類。因為疾病的關係，許多罕病病友們無法自由的運動，甚至對行動不便的病友來說，運動更是一件很困難的事情。罕見疾病基金會、公勝保險經紀人以及大漢集團13日在高雄市苓雅運動中心舉辦「2023生命不息、運動不止：罕見南區籃球體驗活動」，特別邀請到來自花蓮縣私立海星高級中學籃球隊與大家互動交流，共計29種病類，39個罕病家庭參與。

不便行走的罕病病友，即使坐在輪椅上無法「腳踏實地」，仍期盼在輪椅上舉起雙手將球拋進籃框，但對一般人來說，這或許是再尋常不過的事情。自2014年開始，罕見疾病基金會每年舉辦不同類型的運動體驗營，包含籃球、樂樂棒球、足球及羽球等，透過趣味的競賽活動，讓病友能在歡樂中學習，增長自信心。

罕見疾病基金會楊永祥副執行長表示：「今年首次移師高雄舉辦罕病籃球賽，就是希望能讓更多南部的病家能夠感受運動的熱力，並藉由競賽的過程拉近彼此的距離。尤其特別感謝公勝保險經紀人的愛心夥伴以及海星高級中學籃球隊的投入，讓大家能夠一個開心難忘的午後時光。」

當罕病孩子們碰上高強度運動，難免讓家長們與基金會膽戰心驚，在花蓮海星高中籃球隊大哥哥大姊姊的專業指導下，從運球、傳球、投籃等籃球基本技術開始，到分組運球上籃、折返跑練習及最後的正式比賽，病友們艱難地抬起步伐，努力維持身體重心，就是希望打一場好球。

罹患裘馨氏肌肉失養症(DMD)的承憲，手部的肌肉已無力施展，當天在海星高中大哥哥們的協助下，順利投籃得分讓他開心不已，也因為電動輪椅的關係，讓他比其他人能夠快速「運球」，馳騁在球場幫助隊友順利得分。至於「Rubinstein-Taybi 氏症候群」巧倢，疾病讓她行動比較緩慢且視力也有受損，但有機會來體驗籃球對她來說，更是難忘的回憶。

特別抽空前來的女籃國手李吟娸，也以自身經歷勉勵在場罕病病友不畏逆境，勇敢面對人生挑戰。海星高中籃球隊許肇文教練指出:「這是第三次合作籃球活動，每次看到許多行動不便、手部肌肉無力，或是視覺障礙的孩子們勇於接受挑戰，相當激勵人心！海星高中籃球隊本身就是偏鄉的原民孩子為主，平常就受到很多人的幫助，希望讓球員們也懂得感恩回饋，幫助更多弱勢孩子開心打球」。

此次除了大漢集團在運動領域的專業協助外，更感謝長期投入公益的公勝保險經紀人共襄盛舉，今年適逢公勝30周年，透過發起五大挑戰，鼓勵員工及保戶重視運動及健康，同時累積里程數兌換成捐款金額作公益，關注弱勢族群的需求，發起公勝30《陪你長大》罕病兒童全方位照顧計畫，共募得超過50萬元愛心善款。

公勝保經高二業務中心潘柔君總監表示:「今年首次和罕見疾病基金會合作舉辦運動體驗營，從互動中更了解罕病，過程中看見病友和他們的家人們都很有朝氣的來參加活動，期盼他們都可以共同一起勇敢地戰勝疾病。也希望可以持續支持這麼有意義的活動。」