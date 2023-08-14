依據營建署統計資料顯示，近一年累計違規傾倒廢土案件在各直轄市、縣（市）政府積極辦理下，共清查1,167案。

進一步檢視累計已辦結率，與去年同季相比，台南市、南投縣、新北市、台中市、雲林縣及嘉義縣今年度第二季均有顯著提升，整體平均辦結率已從64.2％上升至71.9％。

營建署強調，對於未完成改善的案件將持續列管追蹤，並要求直轄市、縣（市）政府儘速辦理直至全數依法查處完畢為止，該署也透過逐年編列補助經費，全力支持直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業。