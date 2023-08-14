依據營建署統計資料顯示，近一年累計違規傾倒廢土案件在各直轄市、縣（市）政府積極辦理下，共清查1,167案。
進一步檢視累計已辦結率，與去年同季相比，台南市、南投縣、新北市、台中市、雲林縣及嘉義縣今年度第二季均有顯著提升，整體平均辦結率已從64.2％上升至71.9％。
營建署強調，對於未完成改善的案件將持續列管追蹤，並要求直轄市、縣（市）政府儘速辦理直至全數依法查處完畢為止，該署也透過逐年編列補助經費，全力支持直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業。
為遏止農地遭亂倒廢土事件發生，營建署透過衛星監測比對運算、分析出地表不同時間點的「疑似變異點」後，即通報該處鄉（鎮、市、區）公所至現場進行初判，再由直轄市、縣（市）政府查核是否違規，以協助直轄市、縣（市）政府進行土地利用管理工作。
依據營建署統計資料顯示，近一年累計違規傾倒廢土案件在各直轄市、縣（市）政府積極辦理下，共清查1,167案。
進一步檢視累計已辦結率，與去年同季相比，台南市、南投縣、新北市、台中市、雲林縣及嘉義縣今年度第二季均有顯著提升，整體平均辦結率已從64.2％上升至71.9％。
營建署強調，對於未完成改善的案件將持續列管追蹤，並要求直轄市、縣（市）政府儘速辦理直至全數依法查處完畢為止，該署也透過逐年編列補助經費，全力支持直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。