8月15日晚上11點是「鬼門開」的日子，此時許多禁忌都需特別小心，對此，小孟老師在臉書上指出，生肖馬、牛、龍、雞在鬼月期間財運將連旺30天，其中生肖牛能得到許多投資機會，並且在貴人的提點下，賺取豐厚錢財。

▍生肖馬

生肖馬在鬼月這段期間工作靈感特別強烈，適合多發揮靈感並分享給同事，就能夠幫助到團隊，同時也可把想到的點子紀錄下來，或許能在未來工作中用到所想的事物，若想要討論薪資者，可趁著鬼月找主管討論，有望談成心中滿意價格。生肖馬近期財運爆棚，鬼月有望大發正財。

▍生肖牛

生肖牛在鬼月這段期間財運驚人，將能獲得許多投資機會，若有貴人提點可投資哪些股票、基金需仔細聆聽，只要聽取建議就能賺大錢。生肖牛在鬼月投資運能大發。

▍生肖龍

生肖龍是一個省錢達人，他們清楚了解貨比三家不吃虧的道理，所以在鬼月這段期間能把金錢效益發揮到最大化，平時也懂得多利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋。近期，同事請客或朋友突然買單與送禮機會大增，使他們倍感溫馨。生肖龍在鬼月財運將有意外驚喜。

▍生肖雞

生肖雞在鬼月這段期間偏財運將超級旺，若購買刮刮樂或到賣場參加抽獎，有望獲得不錯的獎項。近期，若想購買期待已久的商品，有機會買到便宜的價格。生肖雞在鬼月有大發橫財機率。