陳俊聖指出，TSSA自2014年起舉辦的智慧城市展，目前不僅是國際知名的智慧城市展會，也是亞洲重要的物聯網產業展。2024智慧城市展將與北、高兩個市政府共同主辦，分別邀請海外城市或國際地方政府組織，來台進行交流與商機媒合。

宏碁智通專注智慧路邊停車管理系統，以優良產品品質與高效能服務，橫掃全台9成市佔率，商轉場域包含台北市、新北市、苗栗竹南、台南市、高雄市等地區，全數上線後全台智慧停車格將達10,000席。目前正積極洽談數個海外專案，並積極爭取更多國際交流機會，讓智慧路邊停車系統之成功經驗複製並輸出海外市場。

宏碁智通智慧路邊停車系統可自動化管理路邊停車格，藉由影像辨識執行智慧化開單，支援民眾現場多元繳費服務，此外，系統也將停車即時資訊整合至雲端管理平台，民眾可藉由停車大聲公APP獲取即時空餘位資訊與導航服務，相較於歐洲多數現行的「現金預先繳費、高額罰鍰、警察巡場開單」的收費模式更加彈性、且人性化。

歐洲復興開發銀行負責綠色城市及綠能運具的代表人Tali Trigg說：「宏碁智通的解決方案符合未來趨勢不僅有智慧路邊停車管理、更整合電車充電服務，且路邊停車收費對歐洲政府來說不易與民間企業合作，宏碁智通與台南市的合作模式是很值得參考的雙贏案例，期待各國代表能將此經驗帶回各國進行綜合評估，也盼明年能再次來台參與2024智慧城市展。」