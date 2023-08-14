南投縣政府提供5日當天報告內政部共撤出245災區民眾圖表。南投縣政府提供

南投縣政府駁斥中央說僅撤出不到百人說法。南投縣政府提供

行政院副院長鄭文燦今（14日）表示，8月4日晚上曾致電南投縣長許淑華提醒「仁愛鄉、信義鄉災區可能會很嚴重」，還說「南投縣當時應該撤離的保全戶應有464人，但縣府只撤離了94人」，認為「顧及民眾生命安危，縣府當壞人強制撤離民眾是法定義務。」對此南投縣政府出面駁斥，4日中午已經撤離224人，且通報中央，鄭文燦所指撤離數字並非事實。

南投縣政府發言人蔡明志拿出這次風災南投縣撤離災區民眾通報給中央的統計表格指出，8月4日該縣災害應變中心會議，對於罕見大暴雨掌握災情，統計仁愛鄉中午12時前總計撤離包括南豐、精英、親愛、都達、德鹿谷、春陽及大同等7村計224人；直到8月5日19時共撤離245人，「這些訊息都同步通報內政部」，中央不可能不清楚。

蔡明志說，依照中央法規，鄉鎮市的災變中心，可以依實際災情，自行決定受災地區是否進行疏散撤離，依地方自治精神，縣市級變應中心會尊重，鄉鎮公所指揮官依照當地的地形地貌及受損道路橋樑狀況來判斷是否下達強制撤離權，但該不該撤離不是只看保全區民眾是否該撤離單一數字，而是要顧及到全鄉各村的受災狀況決定，不懂為何有人還是硬要扭曲規定與事實。