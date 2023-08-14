新竹市長高虹安14日因貪汙等案遭北檢起訴，中午她舉行記者會過程中爆料市府在兩周前已完成新竹棒球場的調查，將前市長林智堅等移送監察院調查；民進黨市議員劉康彥回轟，去年10月監察院就已主動調查，不是高虹安要移送才展開，直指「移送」說是為轉移涉貪焦點。

劉康彥表示，這根本是為了轉移涉貪焦點，時間點令人懷疑，如此移送說法，是讓有心人方便操作「這一切都是對高虹安的政治追殺」。

劉康彥說，針對高虹安移送林智堅的說法，他有3點看法，包括依照「政風機構人員設置管理條例」，各縣市政府依法設有政風機關，據了解，林智堅從未接收過新竹市政府政風處相關調查通知。

其2是市府並無司法權，若公務人員因疏失而致懲處，依規應由市府人事處召開考績委員會，並通知案件相關當事人說明，保障當事人權益，視情形可將懲處移請監察院審查，同樣的，林智堅也未接到新竹市政府考績委員會發文要求說明。

最後是去年10月，監察院就已針對新竹棒球場整建工程採購、管理監督責任等有無涉及不法或瀆職「主動立案並已展開調查」，這是1個正在進行中的調查，不是因為高虹安移送資料才展開。

遺憾的是，高虹安面對涉貪案件，企圖用移送前市長至監察院的說法轉移焦點，加上通知當事人說明的相關程序根本也不完備，相信社會自有公評。

劉康彥說，他呼籲關於新竹市立棒球場一事，這8個月擁有調查權以及掌握所有資料的高虹安不斷暗示其弊案之可能，也讓球場改善進度屢屢拖延。如今，市府儼然成為高虹安追殺政敵的工具，在此呼籲新竹市府及監察院公布移送事由，還原事情真相，也盡速讓政治力退出棒球場改善的工程。