台北市內湖1名朱姓男子日前騎機車行經東湖往汐止堤外便道，因跨越雙白線遭警方攔查，朱男見警神色慌張，言詞閃爍，竟謊報身分證號，警方察覺照片與本人不符，明顯謊報身分，立即提高警覺，經細查確認該男為桃園地院竊盜及毒品之朱姓通緝犯。

警方表示，東湖派出所警員張毅恒及張瀞云等人，日前擔服路口安全大執法勤務，巡經東湖往汐止堤外便道發現有輛機車跨越雙白線違規，且行跡可疑，遂命其停靠路旁，上前盤查。

男子見警神色慌張，言詞閃爍，查證身分時竟向警方謊報身分證號，警方察覺有異，研判照片與本人不符，明顯謊報身分，立即提高警覺，經警方細心查察，再次查證人別後，確認該男為桃園地院竊盜及毒品之朱姓通緝犯，逮捕後執行附帶搜索時於其背包查獲海洛因1小包、安非他命3小包、安非他命吸食器1組、針筒2枝、分裝勺1枝，經初步鑑驗後呈海洛因、安非他命陽性反應，遂當場將其逮捕，全案依違反毒品危害防制條例移請士林地檢署偵辦。

內湖分局為貫徹掃蕩毒品決心，將持續加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！